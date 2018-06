Pascal Smet (SP.A): 'Veel Brusselaars weten niet dat autodelen bestaat'

In Brussel zijn er al 26.000 gebruikers die zich hebben aangesloten bij een van de vijf aanbieders van carsharing en gebruikmaken van een van hun 1.250 beschikbare wagens. De Carsharing Summer Experience moet dat aantal nog aandikken, want uit studies blijkt dat een deelwagen tot vijftien personenwagens kan vervangen en autodeelgebruikers gemiddeld bijna 40 procent minder kilometers afleggen dan mensen met een eigen auto.

De campagne zal van 25 juni tot 22 september lopen op sociale media, maar bovenal op het platform www.carsharingexperience.brussels. Daar zijn de vijf autodeelbedrijven op verzameld en kan de gebruiker testen welk systeem het beste bij hem of haar past. Bovendien bieden de verdelers verschillende kortingen aan tijdens de campagne.

"We zijn ervan overtuigd dat er nog een heel groot potentieel is, want veel Brusselaars weten niet dat autodelen bestaat en wat de voordelen zijn", vertelt minister Smet. "We geven ze een goedkope manier om tijdens de zomermaanden het aanbod aan te bieden."

De campagne en het thema carsharing wordt ook uitgespeeld tijdens de Brusselse Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september.