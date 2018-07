Oude munten en biljetten: wat doet u ermee?

Heel wat bankbiljetten die de Nationale Bank van België sinds 1944 heeft uitgegeven, zijn nog altijd gratis inwisselbaar tegen euro's. Alle coupures van 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 en 10.000 frank worden aanvaard. U kunt daarvoor terecht aan de loketten van de Nationale Bank in Brussel, Luik en Kortrijk. Het is ook mogelijk de oude briefjes via de post om te ruilen. Dat moet gebeuren aan de hand van een omwisselingsborderel. De transactie per post is beperkt tot 120.000 frank (zo'n 3000 euro) per persoon per maand.

