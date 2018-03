Opvallende opstoot van fraude met internetbankieren

Fraude met internetbankieren leek de laatste drie jaar onder controle geraakt te zijn. De fraudeurs volharden echter en passen voortdurend hun werkwijze aan. Meestal is er sprake van phishing, waarbij e-mails worden gestuurd in naam van een bank of een andere officiële instelling om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen. Een link leidt naar een valse website, waar het slachtoffer nietsvermoedend zijn bankcodes prijsgeeft.

De banken stellen vast dat sinds eind vorig jaar fraudeurs via meerdere pogingen telkens een kleiner bedrag buit proberen maken. Het gemiddelde bedrag dat bij de fraude afhandig werd gemaakt, daalde van 929 euro in 2016 naar 788 euro in 2017. Doordat er bijna zeven keer meer gevallen waren, lag het totale fraudebedrag toch merkelijk hoger: 441.214 euro in 2016 versus 2.524.332 euro vorig jaar.

Het is ook opletten geblazen op Facebook of WhatsApp, zegt Febelfin. Fraudeurs gebruiken die netwerken om hun potentiële slachtoffers te benaderen. Ze sturen bijvoorbeeld berichten uit die lijken van warenhuizen of winkelcentra te komen, met daarin grote kortingen of wedstrijden. Ook tweedehandssites worden misbruikt: verkopers worden via een link naar een valse website gelokt waar ze hun bankgegevens moeten ingeven voor de 'geïnteresseerde koper'.