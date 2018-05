Openbare verkoop gaat online

Vanaf juni kunt u via Biddit.be online bieden op Belgisch woningvastgoed. Het platform is een initiatief van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Aanmelden doet u met uw eID-kaart op de computer of via de app Itsme op uw smartphone. "Biddit kan helpen de flexibiliteit en de liquiditeit van onze woningmarkt te vergroten", zegt Erik Van Tricht, de voorzitter van Fednot. "Tegelijk breiden we de zekerheid die we al bieden in de notariële akte uit naar het koopproces."

