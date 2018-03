Ook wie werk hervat in halve dagen heeft recht op volledige vakantierechten

Wie na ziekte deeltijds het werk hervat, bouwt in principe voltijds vakantierechten op. Het idee daarachter is dat een periode van ziekte er niet voor mag zorgen dat iemand een jaar later minder vakantie heeft.

Maar er zit al langer een hiaat in de wetgeving. Enkel wie volledige arbeidsdagen werkt, bouwt ook voltijdse vakantierechten op. Bij mensen die halve dagen werken, is dat momenteel niet het geval. Zij bouwen enkel vakantierechten op voor de gewerkte tijd. Volgens het huidige systeem kan je dus beter twee volledige dagen werken per week in plaats van vier halve dagen.

'Dat is uiteraard niet logisch', zegt minister van Werk Kris Peeters. 'Ik heb het koninklijk besluit aangepast zodat ook wie het werk hervat in halve dagen, zal genieten van een voltijdse opbouw van vakantierechten. De Nationale Arbeidsraad heeft woensdag een unaniem positief advies gegeven rond die aanpassing. De regeling zal met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2018 en zal zich vanaf 2019 laten zien in het aantal vakantiedagen.'