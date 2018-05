Ook bij aansluitende vluchten in buitenland recht op compensatie voor vertraging

Het arrest komt er nadat een Duitse vrouw een schadevergoeding van Royal Air Maroc had mislopen. Ze was vertrokken in Berlijn en zou via een tussenlanding in Casablanca naar Agadir (Marokko) vliegen. De vrouw moest in Casablanca meer dan vier uur wachten tot er een plaats vrij was. Royal Air Maroc weigerde een schadevergoeding omdat de vlucht van Casablanca naar Agadir niet onder de Europese regels zou vallen.

De rechtbank van eerste aanleg in Berlijn vroeg het Europees Hof van Justitie om uitleg. Het Hof oordeelt dat twee of meerdere vluchten die in één enkele boeking zijn aangekocht één geheel vormen. Ook als er van vliegtuig wordt veranderd, geldt de verplaatsing als één vlucht, die dus ook recht geeft op compensaties bij vertragingen.