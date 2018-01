NSZ wil onbelast bijverdienen uitbreiden tot overuren bij werkgever

Met zijn voorstel rond onbelaste overuren wil NSZ oneerlijke concurrentie in de betrokken sectoren uitsluiten. 'Op die manier moet een werknemer niet elders extra werken en kan hij zijn werkgever dus geen oneerlijke concurrentie aandoen, wat in het regeringsvoorstel wel het geval is.'

De maatregel zou bovendien niet alleen voor werknemers, maar ook voor zelfstandigen uit de betrokken sectoren moeten gelden, pleit het NSZ. Die kunnen volgens het regeringsvoorstel enkel bijklussen in andere sectoren dan waar ze actief zijn.

'Indien er na zes maanden een positieve evaluatie volgt, willen we deze werkwijze uitbreiden naar alle zelfstandigen en alle werknemers', zegt NSZ. De voorstellen dienen verschillende doelen, klinkt het: deloyale concurrentie onmogelijk maken, de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken, de koopkracht verhogen voor iedereen die meer wil werken en dus ook de economische groei verder verzekeren.