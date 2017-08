Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders gaat rekeningen van schuldenaren opsporen

Vandaag moeten schuldeisers die willen weten waar hun schuldenaar rekeningen heeft openstaan, zich vaak op goed geluk richten tot de verschillende spaarbanken in ons land. De praktische moeilijkheden zijn dikwijls nog groter als een schuldenaar mogelijk in een ander EU-land rekeningen heeft.

Binnenkort wordt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB) aangeduid als instantie om deze informatie bij onze banken in te winnen en te verstrekken aan het gerecht van een andere lidstaat dat hier in het kader van de Europese procedure om verzoekt. Hiervoor wordt bij de NKGB een 'centraal register voor Europees conservatoir beslag' opgericht. Door de wijziging wordt het in ons land eenvoudiger om gebruik te maken van de uniforme Europese procedure die bij grensoverschrijdende geschillen de inning in burgerlijke en handelszaken vergemakkelijkt.

In Belgische procedures zullen schuldeisers de beslagrechter overigens onder dezelfde voorwaarden kunnen verzoeken om deze informatie in te winnen bij de NKGB.

Lees ook: Hoe los je een klein dispuut met een Europese handelaar op?