Naar ander EU-land bellen mag binnenkort maximaal 19 cent kosten

De roamingtarieven waren al aangepakt, waardoor bellen, sms'en en surfen vanuit een andere lidstaat niet meer duurder is dan in eigen land. Bellen of sms'en vanuit de eigen lidstaat naar een ander EU-land viel daar echter niet onder. Dat had als gevolg dat bellen naar Polen voor Belgen bijvoorbeeld vaak veel goedkoper was vanuit Nederland dan vanuit hun eigen land. Vanuit België kosten internationale oproepen soms meer dan 1 euro per minuut.

De Belgische minister van Telecom, Alexander De Croo (Open Vld), is tevreden dat het Europees Parlement en de Europese Raad afgelopen nacht een compromis hebben bereikt om een einde te maken aan wat hij 'woekerprijzen' noemt. 'België speelde een voortrekkersrol binnen de Europese Raad om dit dossier erdoor te krijgen. Na de afschaffing van de roamingkosten in Europa is dit opnieuw goed nieuws voor de consument', zegt hij.

De Europese deal is ruimer dan enkel de tarieven. Er komen ook nieuwe regels rond consumentenbescherming en transparantie van aanbiedingen. Volgens het kabinet-De Croo zullen die vergelijkbaar zijn met wat in België al langer in voege is. Verder wil de EU ook de uitrol van supersnel mobiel 5G-internet en nieuwe vaste netwerken met hoge capaciteit stimuleren.