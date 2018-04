Muziek voor minder dan 10 euro per maand: kiezen uit de diverse streamingdiensten

Het Zweedse Spotify noteert sinds vorige dinsdag als enige muziekstreamingdienst op de beurs. Zijn Franse concurrent Deezer hield eind 2015 nog een roadshow bij beleggers voor zijn beursintroductie, maar die werd op het laatste moment afgeblazen. Apple Music, Google Play Music en Amazon Music Unlimited maken deel uit van het veel bredere dienstenpakket van de beursgenoteerde technologiebedrijven Apple, Alphabet en Amazon, maar ze noteren niet apart. Voor beleggers die enkel en alleen in streaming willen investeren, is de keuze beperkt.

