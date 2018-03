Minder dan vier op tien verkochte wagens is diesel

Het voorbije jaar werden voor het eerst meer benzine- dan dieselwagens verkocht. Tien jaar geleden beheerste diesel nog tachtig procent van de markt. Maar het afschaffen van de CO2-premie in 2011 en het dieselschandaal in 2015 zorgden voor een gestage overgang van diesel naar benzine. Ook de fiscaliteit en het wegsmeltende voordeel voor dieselrijders aan de pomp leidden tot een stijgende populariteit van benzinewagens.

Eind 2017 bleek 46 procent van de nieuwe wagens een diesel, tegen 48 procent benzines en 5,5 procent alternatieven (elektrisch, hybride, ...). In de eerste twee maanden was er een versnelling: 39 procent van de nieuwe wagens zijn diesels, 56 procent benzines en zes procent zijn alternatieve aandrijvingen. Op de particuliere markt is de teloorgang van diesels nog opvallender: één op vijf nieuwe wagens rijdt nog maar op diesel. Bij bedrijfswagens is dat nog steeds twee op drie.

Toyota maakte deze week bekend dat het in 2018 stopt met het aanbieden van diesels voor de markt van personenwagens in Europa. Voor commerciële voertuigen wordt een uitzondering gemaakt.