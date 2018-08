Meer informatie bij kredietaanvraag kmo's

Kredietgeving is essentieel bij de start, de uitbreiding of de overname van een zaak. Ook voor het overleven van een onderneming is externe financiering vaak van cruciaal. Toch worden heel wat aangevraagde kredieten geweigerd. Uit een recente studie over kmo-financiering blijkt dat dat in 37,6 procent van de gevallen te wijten is aan ontoereikende waarborgen. Nochtans kunnen ondernemers bij de overheid aankloppen voor garanties. Maar dat gebeurt nog te weinig. De gedragscode moet daar verandering in brengen.

