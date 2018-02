Maximumprijs diesel daalt, bijzondere accijns wordt verhoogd

Het tarief van de bijzondere accijns op diesel wordt verhoogd met 1,45 eurocent per liter. Het totale accijnstarief zal dan zowat 0,56 euro per liter bedragen. Ondanks de cliquet wordt de prijs voor diesel dinsdag aan de pomp 1,8 eurocent per liter goedkoper, tot maximaal 1,374 euro per liter.

Huisbrandolie wordt dinsdag eveneens goedkoper. Voor bestellingen van meer dan 2.000 liter moet dan nog maximaal 0,5826 euro per liter betaald worden, een daling met 3,82 eurocent per liter. Voor bestellingen van minder dan 2.000 liter is dat 0,6098 euro per liter (-3,83 eurocent per liter). Aan de pomp kost een liter mazout dan maximaal 0,708 euro per liter (-3,8 eurocent).

De prijsdalingen zijn een gevolg van de noteringen van de olieproducten op de internationale markten.