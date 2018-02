Maximum 9 procent huishoudens zou opteren voor 'Cash for Car'

De mobiliteitsvergoeding komt erop neer dat een werknemer zijn bedrijfswagen kan inruilen voor cash. De FOD moet de aantrekkingskracht van de maatregel waaraan de regering werkt bekijken bij de gezinnen die in aanmerking komen. Volgens de nota zou in een minimalistisch scenario 3 procent van de huishoudens (15.897 gezinnen) de auto inruilen. In het meest gunstige scenario zou de maatregel invloed hebben op 9 procent of 55.180 huishoudens die dan de bedrijfswagen zouden inruilen.

De krant schrijft nog dat de voorbije tien jaar jaarlijks 5 procent bedrijfswagens bijkwam, waardoor die toename op zich al het gunstige effect van de mobiliteitsvergoeding zou tenietdoen.