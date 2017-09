Marktoverzicht: Belegger houdt hoofd koel bij kernopbod

De Noord-Koreaanse kerntest veroorzaakte ongerustheid op de markten, maar tot een zware schokgolf leidde het nieuwe rondje blufpoker niet. Vooral de veilige havens profiteerden, getuige de daling van de Duitse rente en de lichte stijging van de goudprijs. Wall Street hield de deuren gesloten wegens Labour Day, in Europa gingen de voornaamste indexen licht achteruit. In Brussel was er 0,4 procent verlies voor de Bel-20.

