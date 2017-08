Marktenoverzicht: Terreur in Spanje weegt op beurzen

Gisteren was er al een einde gekomen aan de herstelbeweging van deze week op de Europese aandelenmarkten en na de daling vandaag blijft er maar weinig van de weekwinst over. De toenemende twijfels over de Amerikaanse president Donald Trump en vooral de impact van de terreuraanslagen in de Spaanse provincie Catalonië zetten de Europese beursindexen meteen serieus in het rood vanochtend.