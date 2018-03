Loonkloof tussen mannen en vrouwen in EU bedraagt gemiddeld 16 procent

Er zijn wel grote verschillen per land: België zit met een gemiddelde loonkloof van 6,1 procent bij de drie best presterende landen, na Roemenië (5,2 procent) en Italië (5,3 procent).

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is dan weer het grootst in Estland (25 procent), Tsjechië (21,8 procent) en Duitsland (21,5 procent). Tegenover 2011 is de kloof bijna overal gedaald. Gemiddeld gaat het om een daling met 0,6 procentpunt, maar ook hier doet België het erg goed met een daling met 3,3 procentpunt. In Portugal en Slovenië daarentegen nam de loonkloof de voorbije jaren toe