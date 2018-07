Loonkloof man-vrouw het kleinst in België: 'Gelijkheid zit in onze cultuur'

België heeft een grote stap gezet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten. Het verschil in uurloon van voltijds werkende mannen en vrouwen bedroeg in 2014 minder dan 5 procent. Tegenover 2005 realiseerde ons land de grootste reductie van alle OESO-landen, blijkt uit een OESO-studie die woensdag is voorgesteld.

Voltijds werkende vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen. In de OESO, een groep van voornamelijk welvarende landen, kregen vrouwen in 2014 gemiddeld 15 procent minder loon. In 2005 bedroeg het verschil 16 procent.

De grootste loonkloof tussen man en vrouw werd geregistreerd in Zuid-Korea, met maar liefst 35 procent.

België presteert dus het best met een kloof van minder dan 5 procent. En het gaat verdere de geode richting uit, want in vergelijking met 2005 daalde het verschil in ons land met bijna 10 procentpunt, merkt de OESO op.

"Het is niet de eerste keer dat België goed uit zo'n onderzoek komt", zegt arbeidsmarktspecialist Jan Denys van hr-bedrijf Randstad. "Ons systeem houdt de verschillen klein. De loonvorming wordt immers sterk centraal aangestuurd en ligt vast in cao's. Dat is ook te danken aan de vakbonden, die hier nog steeds sterk staan. Gelijkheid zit ook in onze cultuur. Bovendien hebben de ministers van Werk er de laatste tien jaar sterk op ingezet. Met resultaat."