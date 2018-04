Jette vraagt als eerste Brusselse gemeente invoering statiegeldsysteem

Op de gemeenteraad van Jette is woensdagavond op initiatief van de partijen Groen en Ecolo een motie unaniem goedgekeurd die aan het Brussels, Vlaams en Waals Gewest vraagt om in heel België een statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en plastic flesjes. Daarmee is Jette de eerste Brusselse gemeente die de invoering van het statiegeldsysteem nadrukkelijk vraagt.