Italiaanse beurs haalt opgelucht adem

In Italië opende de FTSE Mib-index op de beurs van Milaan met een winst van 2,5 procent. Rond 9.20 uur stond hij 2,04 procent hoger op 22.229 punten. De Italiaanse tienjaarrente daalde tot 2,58 procent, terwijl de 'spread', het renteverschil met Duitsland als referentie in de eurozone, daalde tot 221 punten. Enkele dagen geleden, in volle Italiaanse regeringscrisis, stond die nog op 300 punten.

Ook elders in Europa reageren de beurzen opgelucht. In Brussel noteerde de sterindex Bel20 rond 10.30 uur ongeveer 1 procent hoger.