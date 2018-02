Is de stijging van de rente nu goed of slecht nieuws?

De markten stonden vorige week in rep en roer. De grote boosdoener was de stijging van de rente. Die is nog altijd historisch laag, maar de Belgische rente bijvoorbeeld is sinds eind vorig jaar bijna verdubbeld. De meeste economen verwachten dat de rente geleidelijk zal blijven stijgen, wat het einde zou betekenen van een trend die ongeveer begon toen Olivia Newton-John de hitlijsten domineerde met Physical.

