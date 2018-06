Individuele consumptie in België boven Europees gemiddelde

De cijfers van Eurostat geven de gemiddelde individuele consumptie per inwoner mee, waarbij ook het prijsniveau wordt geharmoniseerd. Het cijfer is een goede indicator voor de materiële welvaart van de gezinnen in het land, zo stelt de instelling nog.

Het hoogste consumptieniveau wordt gemeten in Luxemburg, dat 30 procent boven het Europese gemiddelde ligt. Daarna volgen Duitsland (22 procent) en Oostenrijk (18 procent). België doet het iets beter dan Frankrijk (negen procent) en Nederland (tien procent). Vooral Noordwest-Europa scoort goed in de rangschikking; de zuidelijke landen en Oost-Europa kennen een lagere welvaart. Helemaal onderaan de rangschikking prijkt Bulgarije, waar de consumptie maar bijna de helft (55 procent) van het Europese gemiddelde bedraagt.