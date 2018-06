Importheffingen op Amerikaanse producten: duurdere producten in de winkelrekken mogelijk

Zo is er een importtaks van 25 procent in voege op bepaalde soorten rijst, maïs en appelsiensap, of op whiskey en sigaretten. En voor schoenen, broeken (zoals de jeans van Levi Strauss) of T-shirts zijn er heffingen van 25 tot 50 procent mogelijk, verduidelijkt Comeos, de federatie van de handelssector.

Ook op de lijst: vaatwassers, schroeven, elektronisch speelgoed, aanraakschermen, batterijen, motorfietsen ... Ook hier zijn voor bepaalde types of soorten heffingen mogelijk tot 50 procent.

De import uit Amerika is goed voor 8 procent van de import in ons land. Het gaat niet alleen om goederen voor de handel, maar bijvoorbeeld ook om olie. Minder dan een vijfde van de VS-import zou effectief in de winkelrekken belanden, aldus Comeos. Volgens de handelsfederatie zou grosso modo op 100 producten in de winkelrekken, er 1,4 uit de VS komen.

En dan de prijs en de gevolgen voor de consument. De importeur, winkelier of andere spelers in de handelsketen kunnen het immers doorrekenen. 'De vraag is of dit doorgerekend gaat worden. Dat weten we nu nog niet', zegt de woordvoerder van Comeos. 'Er zal waarschijnlijk wel een effect zijn op de prijzen', klinkt het. Maar het is ook niet dat een heffing van pakweg 50 procent op jeans automatisch een gelijkaardige prijsverhoging met zich mee brengt.

De Belgische voedingsector voegt eraan toe dat de nieuwe importheffingen een heel beperkte impact hebben op de sector. 'Quasi niets', zegt de woordvoerder van Fevia. 'Maar onze vrees is vooral dat er tegenmaatregelen komen. Stel dat Trump tegenmaatregelen neemt voor bier, chocolade of koekjes, dat gaat dat een enorme impact hebben en zou dat de groei beperken.' De VS is voor de voedingsector net de groeimarkt bij uitstek. 'Wij willen een escalatie, zoals destijds met Rusland, vermijden.'