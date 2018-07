Hyperinflatie drijft Afrikaanse burgers naar cryptomunten

Cryptomunten worden verhandeld via internet en zijn dus niet plaatsgebonden. De transacties worden opgeslagen in de blockchain, een digitale database. Een groep met elkaar verbonden computers legt de transacties vast. Anders dan bijvoorbeeld bij betalingen met een creditcard, worden cryptovaluta niet gereguleerd door de overheid en zijn er geen tussenpersonen zoals banken nodig.

"Je hoort zelden iets over Afrika als het gaat om de grootste markten voor cryptovaluta, maar die markt zou weleens heel groot kunnen worden", zegt technologiejournalist Rakesh Sharma. De bitcoin is de grootste virtuele munt in Afrika. Volgens gobitcoin.io, een Afrikaanse website met nieuws over de bitcoin, wordt er vooral gebruik van gemaakt in Botswana, Ghana, Kenia, Nigeria, Zuid-Afrika en Zimbabwe. Sharma ziet een verband met de hoge inflatie in veel Afrikaanse landen.

Volgens de Wereldbank bedroeg de inflatie in Zuid-Soedan 102 procent tussen september 2016 en september 2017. Enkele landen die dubbele cijfers noteren zijn Egypte, Ghana, Malawi, Mozambique, Nigeria, Zambia en Zimbabwe. Toen de inflatie in dat laatste land in 2015 sterk steeg en de autoriteiten biljetten van 100 biljoen Amerikaanse dollar moesten drukken (die elk maar 40 dollar waard waren), zochten sommige Zimbabwanen hun heil bij de bitcoin.

"Zimbabwanen en burgers van andere Afrikaanse landen zien de bitcoin als alternatief voor de lokale munt die soms wordt geplaagd door hyperinflatie", verduidelijkt Emmanuel Tokunbo Darko van ICOWatchlist, een platform over cryptomunten. Ook angst voor de ineenstorting van de banken of de toe-eigening van geld door de overheid kan digitale munten aantrekkelijk maken voor burgers die in weinig stabiele landen leven.

Platformen

In de afgelopen jaren gingen in Afrika vijftien nieuwe platformen of andere activiteiten rond cryptovaluta van start. Het Zuid-Afrikaanse Luno Exchange, opgericht in 2013, was het eerste met Afrika als thuisbasis. Het platform zegt inmiddels 1,5 miljoen klanten te hebben in meer dan veertig landen wereldwijd.

Dat Afrikaanse regeringen op dit moment de cryptovaluta niet reguleren, kan de groei van die valuta stimuleren. Volgens Shireen Ramjoo, de CEO van Liquid Crypto-Money, een Zuid-Afrikaans consultancybureau, zullen er in Afrika in de nabije toekomst zelfs meer cryptomunten die worden uitgegeven door overheden de kop opsteken.

Laagste internetgebruik

Maar voorbeelden buiten Afrika tonen aan dat het gebruik van virtuele munten wel degelijk aan banden kan worden gelegd. Zo hebben Bangladesh, Ecuador en Kirgizië de bitcoin en ICO's - initial coin offering, digitale financiering voor start-ups buiten de banken om - verboden.

Er valt nog een bedenking te maken bij al te veel optimisme over de opmars van cryptomunten en de blockchain op het continent. Afrika heeft wereldwijd het laagste internetgebruik. Slechts 22 procent van de Afrikanen heeft internet. Wereldwijd is dat gemiddeld 48 procent, blijkt uit cijfers van de International Communications Union. Ook de gebrekkige energievoorziening in veel landen belemmert de internettoegang, waar cryptovaluta grotendeels van afhankelijk zijn.