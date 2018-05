Hoe duur zijn de alternatieven voor het vlees uit de supermarkt?

Er zijn steeds meer buurtwinkels die producten van lokale boeren in de etalage leggen, of hoevewinkels waar consumenten producten rechtstreeks van de boer kunnen kopen. In de AD Delhaize in Hoeilaart ligt vlees van een limousinrund van Hubert De Rijcke, een boer uit de gemeente. Het voeder dat hij aan zijn koeien geeft, is van eigen teelt. Het is maar een van de vele kleinschalige initiatieven om de keten korter te maken. De klanten tonen zich vaker bereid dat tikkeltje meer te betalen als de kwaliteit echt beter is en als er een sterk verhaal achter zit.

