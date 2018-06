Het vennootschapsrecht wordt hervormd: 'De wereld op zijn kop'

Rechtenstudenten die op hun cursus vennootschapsrecht zitten te blokken, doen misschien verloren werk. Het zou best kunnen dat het parlement de geplande hervorming van het vennootschapsrecht nog voor de start van het nieuwe academiejaar aanneemt. "Het wetsontwerp is begin juni ingeleid in het parlement", zegt een woordvoerder van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "Het is moeilijk in te schatten hoelang het parlement erover zal doen." Als alles verloopt zoals gepland, treedt de nieuwe regeling in werking vanaf 1 januari 2019.

...