'Het richtpunt voor de S&P500-index is 3000 punten'

Begin februari stonden de aandelenmarkten even in rep en roer. De Dow-Jonesindex dook op maandag 5 februari zelfs meer dan 1000 punten naar beneden, wat neerkwam op een dagverlies van 4,6 procent. Het was de inleiding tot een week waarin de beurzen flink in het rood gingen. Maar de week daarna tekenden ze bijna elke dag weer een fraaie winst op. We waren niet verrast dat er zich een correctie voordeed, wel stemden de heftigheid - en zelfs de brutaliteit - ervan tot nadenken voor later.