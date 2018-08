'Het lijkt aan te raden de komende maanden Amerikaanse boven Europese aandelen te verkiezen'

De jongste tijd is de aandacht van investeerders weer verschoven naar Zuid-Europa. Het wekt nare herinneringen op aan eerder dit decennium. Vooreerst is er Turkije, waar president Recep Tayyip Erdogan er een zootje van gemaakt heeft. De man meent zich met alles te moeten bemoeien, ook met de monetaire politiek. De Turkse centrale bank is op papier onafhankelijk, maar dat zijn de jongste tijd nog maar weinig instellingen in het land. De Turkse lira (TRY) maakte een diepe duik omdat de rente maar niet wordt opgetrokken. Ondanks een galopperende inflatie wil Erdogan daar niet van weten. Hij creëert zijn eigen theorieën ...