Helft meer zorgvolmachten afgesloten in 2017

Met zo'n zorgvolmacht geeft iemand een volmacht aan een geliefde of vertrouwenspersoon om bepaalde handelingen te stellen wanneer het niet meer mogelijk is om het beheer van zijn of haar vermogen zelfstandig af te handelen. De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen. Vorig jaar werden er gemiddeld 2.400 afgesloten per maand.

Uit de cijfers van de notarissen blijkt voorts dat er jaarlijks 42.000 koppels hun liefde voor elkaar uitspreken en in het huwelijksbootje stappen. Vorig jaar gingen iets meer koppels (+1,1 procent) bij de notaris langs voor een nieuw huwelijkscontract (40 procent) of wijziging van een bestaande overeenkomst (60 procent), om bijvoorbeeld extra regelingen te treffen in verband met een erfenis.

Er werden ook 2,8 procent meer testamenten opgesteld dan een jaar eerder. Zowel de eigenhandige testamenten (+3,6 procent) als de notariële testamenten (+1,9 procent) wonnen aan populariteit. Steeds meer mensen zijn volgens de notarissen actief bezig met de voorbereiding van hun erfenis. In bijna de helft van de inschrijvingen in het Centraal Register van Testamenten ging het om geliefden die specifieke erfenisregelingen wilden toevoegen aan hun huwelijksovereenkomst.

Tot slot blijkt dat samenlevingscontracten minder succes kennen. In vergelijking met 2016 daalde het aantal afgesloten samenlevingscontracten met 22,6 procent. Vooral in de eerste 9 maanden was er een forse daling, in het vierde trimester steeg het aantal dan weer met meer dan 30 procent. 'Mogelijk zijn samenwonende geliefden minder vertrouwd met het samenlevingscontract als instrument om hun relatie te regelen, ofwel wensen ze bewust zo weinig mogelijk formele afspraken te maken', aldus Fednot.

De federatie vertegenwoordigt 1.550 notarissen en 8.000 medewerkers, die samen ruim 900.000 akten per jaar verwerken.