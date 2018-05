Had je een half miljoen, wat zou jij doen?

Op 14 juni start de Wereldbeker voetbal in Rusland. In het allerbeste geval kunnen de Rode Duivels daar een zakcentje van 445.000 euro verdienen, als ze kampioen spelen. Wat zou jij als Rode Duivel doen met een half miljoen euro, als je dat geld niet onmiddellijk nodig had? We stelden de vraag aan twee financieel experts.