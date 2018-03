Groen klaagt loterij van tandartsfacturen aan

Het aantal niet-geconventioneerde tandartsen in België dat zelf hun tarieven bepaalt, is gestegen tot veertig procent. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag van Dedry aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). 'In het Vlaamse Gewest was er een toename van 33 procent in 2011 tot 45 procent in 2017', zegt Dedry.

De patiënten betalen meer supplementen en vinden steeds moeilijker een betaalbare tandarts die de vastgelegde tarieven hanteert. Met die boodschap hield Groen Leuven een actie met een rad om de onvoorspelbaarheid van de facturen aan te klagen. 'De helft van de volwassenen slaat een jaarlijks tandartsbezoek over. Vooral kansarmen gaan beduidend minder naar de tandarts.'

Groen stelde een zorgplan op om ervoor te zorgen dat 'niemand nog bang is voor de tandarts'. Dedry stelt de invoering voor van een offerte voor behandelingen die meer dan 200 euro kosten. Financieel kwestbare mensen zouden niet langer hun factuur moeten voorschieten. Via een derdebetalersregeling kan het ziekenfonds de tandarts rechtstreeks betalen.

Dedry pleit voor een betere terugbetaling door de ziekteverzekering, onder meer voor bruggen, kronen en implantaten. Ze wil dat werk wordt gemaakt van een digitaal mondzorgpaspoort en dat tandzorg onder de 18 jaar gratis is.