Geldautomaten in bankkantoren worden 's nachts afgesloten na toename plofkraken

De vier grootbanken, BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius, en ook bpost bank hebben hebben samen met de banksector, binnenlandse zaken, politie en justitie afpsraken gemaakt naar aanleiding van een nieuwe plofkraak.

Afgelopen nacht vond in het Waals-Brabantse Seneffe opnieuw een plofkraak op een geldautomaat plaats, ditmaal in een ING-kantoor. Het was de vijfde plofkraak in enkele weken tijd. Daarom vond er opnieuw overleg plaats.

Tijdens het overleg werd geopperd om de lokettenzalen te sluiten vanaf 23 uur, zegt Isabelle Marchand, de woordvoerster van Febelfin, de sectororganisatie van de banken.

"De vier grootbanken en bpost bank hebben aangegeven dat ze dat sowieso doen. Wij gaan nu een communicatie uitsturen naar de andere banken met de aanbeveling om de deuren te sluiten vanaf 23 uur."

Een heel aantal banken sluit nu reeds 's nachts de deuren van de ruimte waarin de bankautomaten zich bevinden. Die nachtelijke sluiting wordt nu dus algemeen aanbevolen.

"De meeste banken hebben die beslissing al genomen om vanaf een bepaald uur 's avonds, hun kantoren of de plaats in hun kantoor waar die automaten staan, af te sluiten. Ik heb begrepen van een aantal anderen dat ze dat ook gaan doen vanaf vandaag", zei Febelfin-CEO Karel van Eetvelt aan VTM NIEUWS.

Volgens woordvoerder Marchand was het een goed overleg tussen bankensector, de kabinetten van binnenlandse zaken en justitie en de federale politie. Zo werd ook afgesproken om onderling sneller informatie uit te wisselen. En er was eerder al een oproep tot verhoogde waakzaamheid bij bankkantoren tijdens politiepatrouilles. "We hebben nu afgesproken die oproep naar de politie te herhalen en te versterken", besluit ze.