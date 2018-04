Fraudeurs profiteren van problemen bij Argenta

Argenta is er in de voormiddag dan toch nog niet in geslaagd om zijn internetplatform weer draaiend te krijgen. 'In de kantoren werkt het al goed en in de loop van de namiddag hopen we ook het internetbankieren weer online te krijgen', aldus de bank. De problemen ontstonden na een ingrijpende update van het banksysteem in het paasweekend. Klanten kunnen hun rekeningsaldo momenteel enkel in de kantoren raadplegen.

Argenta waarschuwt klanten dat ze niet mogen ingaan op e-mails waarin hen gevraagd wordt om codes te geven. 'Als u een e-mail ontvangt en niet zeker weet of u er best wel of niet op reageert, neem dan contact op met uw kantoorhouder', adviseert de bank op zijn FAQ-pagina over de panne. 'Aarzel niet om phishingmails die u hebt ontvangen ook met ons te delen via phishing@argenta.be.'