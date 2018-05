Fiscus valt binnen bij investeringsmaatschappij Gimv

Volgens De Leenheer hebben de fiscale autoriteiten vragen gesteld over historische binnen- en buitenlandse participaties van de investeringsmaatschappij maar is er geen sprake van exotische belastingparadijzen. Het gaat hier ook niet om een gerechtelijk onderzoek, klinkt het nog. 'We hebben de FSMA (beurswaakhond, red.) ingelicht over het bezoek van de fiscus, maar voorlopig valt daar niet meer over te zeggen. We verlenen onze volledige medewerking.'

Volgens De Tijd zouden de fiscale autoriteiten ook langsgegaan zijn bij portefeuillebedrijven van Gimv. Maar dat wil de investeringsmaatschappij niet bevestigen.