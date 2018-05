Financiële waakhond waarschuwt voor cryptofraudeurs

De fraudeurs beloven steevast dat ze een van de beste handelsplatforms aanbieden waarop je in een oogwenk in cryptomunten kunt handelen. Soms worden er ook spaarrekeningen aangeboden met cryptomunten als onderliggende waarde.

Wie op het aanbod ingaat, ziet meestal zijn geld niet terug, of hoort gewoon nooit meer iets van de vennootschap. De FSMA roept op tot omzichtigheid en raadt consumenten aan altijd de identiteit van de vennootschap te controleren. Je bent best wantrouwig bij websites die nog maar net bestaan, en bij platformen die een gewaarborgd rendement of een volledige kapitaalbescherming bieden. 'Als een rendement u te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook werkelijk zo', aldus nog de FSMA.

Op de lijst van verdachte websites komt vaak de termen 'crypto' of 'bitcoin' terug in de link. De volledige lijst staat op de website van de FSMA. De waakhond benadrukt dat er vermoedelijk nog meer sites zijn die mogelijk frauduleus zijn.