Fietsvergoedingen ronden de kaap van 100 miljoen euro

Het bedrag dat werknemers krijgen als vergoeding voor het woon-werkverkeer met de fiets, bedroeg in 2009 nog maar 43,6 miljoen euro. In 2016, de meest recente beschikbare cijfers, liep dat op tot 100.459.424 euro, meer dan dubbel zoveel dus. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh opvroeg bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

Ook het aantal werknemers, afgelegde kilometers en bedrijven dat zo'n vergoeding toekent, zit in de lift. In totaal kregen 432.068 werknemers een fietsvergoeding in 2016, een stijging met zes procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Ze fietsten in totaal bijna 500 miljoen kilometer en kregen daarvoor gemiddeld 233 euro. Bijna 36.000 bedrijven keren nu zo'n vergoeding uit. In 2015 waren dat er nog maar 33.735.

Volgens Van den Bergh zullen de cijfers de volgende jaren alleen maar verder stijgen. "De fiets wordt steeds populairder voor woon-werkverkeer. De uitbreiding van de fietsvergoeding naar de snelle elektrische fietsen en investeringen in veilige infrastructuur zullen het fietsgebruik verder stimuleren", zegt het CD&V-Kamerlid.