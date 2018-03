Europese Commissie wil kosten van betalingen in niet-eurolanden beter in kaart brengen

Voor een Belg maakt het geen verschil of hij transacties in euro's in eigen land of in een ander euroland verricht. Anders is het in landen als Kroatië, Polen, Hongarije, Tsjechië of Zweden, waar nog steeds in nationale munt wordt betaald. Betaal je best in euro, of in de plaatselijke munt? 'In vele gevallen krijg je weinig of zelfs geen info dus beslissen de meeste mensen op goed geluk. Daar maakt de Commissie komaf mee', zo begroet Europarlementslid Tom Vandenkendelaere (CD&V) het voorstel.

De Commissie wil dat consumenten in de Europese Unie voortaan volledig geïnformeerd worden over de kosten van een valutawissel, vooraleer ze bijvoorbeeld met hun kaart betalen in een winkel of restaurant of geld afhalen aan een automaat. Zo kunnen ze de kosten van de verschillende opties vergelijken en de beste keuze maken. Uit onderzoek blijkt immers dat de consument nu vaak op oneerlijke wijze naar de duurdere optie voor de valutawissel wordt geleid, aldus de Commissie.

Binnen de eurozone zijn de vergoedingen voor grensoverschrijdende betalingen in euro's al laag. De Commissie wil dat voordeel ook uitbreiden naar mensen en bedrijven in niet-eurolanden. Ze stelt voor dat alle grensoverschrijdende betalingen in euro's vanuit pakweg Zweden nog evenveel mogen kosten als binnenlandse betalingen in kronen. De vergoedingen voor transacties in euro's blijken in sommige niet-eurolanden soms 'exorbitant hoog' te liggen, aldus de Commissie. Zo wordt er tot 24 euro gevraagd voor een overschrijving van 10 euro. Dat remt de grensoverschrijdende activiteiten van gezinnen en bedrijven in die landen af.

Het Europees Parlement en de lidstaten moeten de voorstellen nog goedkeuren.