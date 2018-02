Europees Parlement maakt weg vrij voor online shoppers

De discriminatie van online shoppers raakte enkele jaren geleden in het nieuws toen bleek dat enkel Franse klanten konden intekenen op promoties van Disneyland Parijs. Dat stootte pretparkbezoekers uit andere lidstaten tegen de borst en onder druk van de Europese Commissie paste Disneyland zijn online boekingsprocedures en betalingsmodaliteiten aan.

Een onderzoek aan de hand van 'mystery shopping' leerde de Commissie dat 63 procent van de websites verhinderden dat consumenten uit andere landen aankopen deden. De Commissie besloot dan ook om de gelijke behandeling van online shoppers in wetgeving te verankeren, een voorstel dat dinsdag door een ruime meerderheid van de Europarlementsleden (557 tegen 89 stemmen bij 33 onthoudingen) werd bekrachtigd.

Prijzen kunnen nog steeds verschillen van lidstaat tot lidstaat, maar de nieuwe verordening, die tegen het jaareinde in werking zal treden, verzekert dat consumenten in hun digitale zoektocht naar de beste aanbiedingen niet gehinderd mogen worden door obstakels als het automatische 'rerouten' naar nationale websites of de verplichting om te betalen met een nationale debet- of kredietkaart.

Hoewel de zogenaamde geoblocking vaak voorkomt bij e-boeken, muziek, films en games, zijn de nieuwe regels voorlopig niet van toepassing op auteursrechtelijk beschermde inhoud. Binnen twee jaar moet de Commissie wel evalueren of de regels worden uitgebreid naar die producten. Ook audiovisuele diensten en vervoersdiensten zijn voorlopig uitgesloten van de verordening.