Euronext maakt verwachtingen waar

De uitbater van de beurzen van Brussel, Amsterdam, Parijs, Dublin en Lissabon zag zowel de omzet als de winst stijgen het voorbije kwartaal. De omzet bedroeg 15,3 miljoen euro, een stijging met een kleine 15 procent in vergelijking met vorig jaar. Onder de streep bleef daar 56,6 miljoen euro van over, vijf procent meer dan in het tweede kwartaal van 2017. De operationele winstmarge daalde van 57,7 naar 56,3 procent. De ebitda (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) komt op 88,6 miljoen, bijna 12 procent meer dan in 2017.

Daarmee maakt Euronext de verwachtingen van de analisten waar. CEO Stéphane Boujnah noemt de overname van de beurs van Dublin een succes, die 'het profiel van de onderneming heeft gediversifieerd'. Euronext werkt nu volop aan de verdere integratie van Dublin, 'die volgens plan verloopt.'