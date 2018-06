David Veredas is samen met Jan De Bondt en Jan Longeval co-directeur van het nieuwe Excutive Programme on Asset Management van Vlerick Business School. De Bondt en Longeval doceren vanuit hun ervaring in de praktijk. Veredas, die een academische achtergrond heeft, geeft les over risicobeheer. "Er is veel veranderd in risicobeheer, onder druk van beleidsmakers en toezichthouders", zegt Veredas.

...