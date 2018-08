Een op de zes werkende Belgen kan geen maand verder zonder loon

Uit de studie van BinckBank blijkt dat 17 procent van de ondervraagden tussen de 26 en 45 jaar niet in staat is een maand te overbruggen zonder loon. In de leeftijdscategorie van 46 tot 55 jaar ligt dat percentage zelfs nog iets hoger (19,5 procent). Een op de zes werkende Belgen kan dus geen maand verder zonder loon.

Volgens het onderzoek zijn het vooral zelfstandigen die enkele maanden kunnen overbruggen zonder loon: 32 procent kan een jaar of langer verder. Bij ambtenaren en bedienden is dat 20 procent en bij arbeiders slechts 8 procent.

Er werd ook gepeild naar de manier waarop de ondervraagden hun reserves aanwenden. In de meeste gevallen blijft het spaargeld van de Belg op de spaarrekening staan. Volgens BinckBank parkeert 40 procent van de Belgen 90 procent of meer van zijn spaargeld op een zicht- of spaarrekening, terwijl slechts een op de vijf tevreden is over het rendement dat daarmee gepaard gaat. Het merendeel van de Belgen - 60 procent - belegt niet. Aangehaalde redenen daarvoor zijn 'te weinig middelen' of 'een gebrek aan kennis'.