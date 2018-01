Een elektrische auto kopen? Denk ook aan de technische kant

Afgelopen maand werden in Noorwegen voor het eerst meer elektrische wagens dan traditionele auto's verkocht. Uit een studie van ACEA, de vereniging van Europese autoconstructeurs, blijkt dat vooral in rijke landen de stap naar elektrisch rijden gedaan wordt. "Het marktaandeel van elektrische auto's raakt enkel boven 1 procent in landen waar het bbp per inwoner hoger ligt dan 30.000 euro", stelt de organisatie. "In Noorwegen is dat 64.000 euro, het dubbele van het Europese gemiddelde."

