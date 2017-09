Eandis gaat stroompanne Gent vergoeden

De stroomonderbreking deed zich donderdag om 6.23 uur voor. Het incident vond plaats in het transformatorenstation aan de Nieuwevaart in Gent en door de hevige rookontwikkeling konden technici zich lange tijd niet in de cabine begeven. Nadat het transformatorenstation weer veilig was verklaard, begon Eandis wijk per wijk opnieuw van spanning te voorzien. Kort na 20 uur hadden alle getroffen klanten opnieuw stroom.

Kortsluiting

Het ging om meer dan 500 straten en 23.400 aansluitingen. Uit de vaststellingen van de brandweer bleek dat alles wijst op een accidentele oorzaak. Vermoedelijk ging het om een kortsluiting. Alle gebruikers die aangesloten zijn op het distributienet, kunnen bij een stroomonderbreking van meer dan 4 uur een vergoeding voor geleden ongemak aanvragen.

De vergoeding bedraagt 35 euro voor een gezin, vermeerderd met 20 euro voor elke bijkomende periode van vier uur, maar de vergoedingsplicht geldt niet bij een noodsituatie of overmacht.

Eandis heeft nu beslist de ongemakkenvergoedingen uit te betalen aan alle klanten die ze aanvragen. Eandis had al meer dan 2.000 vragen van klanten gekregen, vooral voor schadevergoedingen of ongemakkenvergoedingen. 'We gaan de ongemakkenvergoeding uitbetalen aan de klanten die getroffen waren', zegt Van Wijmeersch. 'De klanten moeten die ongemakkenvergoeding zelf aanvragen via onze website of via ons callcenter. De vergoeding bedraagt 35 euro voor de eerste vier uur zonder stroom en 20 euro per extra blok van vier uur. Voor vele klanten zal ze dus 75 euro bedragen.'

Schadedossier

De ongemakkenvergoeding staat los van een schadedossier dat de klanten kunnen indienen. 'Wie de werkelijk geleden schade wil vergoed zien, kan nog een schadedossier in het kader van de burgerlijke aansprakelijkheid starten. Over de uitkomst daarvan kunnen we nog geen uitspraak doen. Het onderzoek loopt nog. Gezien het zeer uitzonderlijk karakter en de grote socio-economische impact van de onderbreking heeft Eandis beslist de ongemakkenvergoeding te betalen. We hebben in het verleden al ongemakkenvergoeding uitbetaald, maar het is uitzonderlijk voor zo'n grote groep klanten.'

De aanvraag voor een ongemakkenvergoeding moet gebeuren 'binnen de dertig dagen na de ongeplande onderbreking', anders is ze niet langer ontvankelijk, zegt Eandis. 'Concreet is de laatst mogelijke dag daarvoor 14 oktober.'