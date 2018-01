Duitsers kregen stroom cadeau tijdens kerstweekend

Duitsland heeft de voorbije jaren flink geïnvesteerd in hernieuwbare energie, met name in wind- en zonne-energie. Op momenten dat er weinig stroomvraag is en het tegelijk erg zonnig of winderig is, wordt er meer stroom gegenereerd dan nodig is.

Dat was al het geval in oktober vorig jaar, en nu opnieuw tijdens het kerstweekend, toen veel bedrijven gesloten waren. De stroomprijs daalt dan tot het nulpunt, en zelfs verder. De netbeheerder wil overtollige stroom immers van het net, en kan stroomverbruikers betalen om elektriciteit af te nemen.

Op 24 en 26 december betaalden de Duitse stroomproducenten zo tot 50 euro per megawattuur aan stroomverbruikers. Die krijgen de verdiende euro's natuurlijk niet echt op de rekening gestort, maar zien ze wel in mindering gebracht op hun stroomfactuur.