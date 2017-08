Digitale bank Revolut komt naar België

Revolut werkt met een app, die klanten toelaat een Europese IBAN- rekening te openen. In tegenstelling tot wat traditionele banken doen, wordt hierbij niet naar adresgegevens gevraagd. Verder kunnen gebruikers met de applicatie betalingen uitvoeren en geld overmaken naar elkaar, en een overzicht van de transacties raadplegen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten betalingen of kosten. Revolut wil er bovendien nog dit jaar voor zorgen dat de app kan worden ingezet voor het beleggen in aandelen en het kopen van cryptomunten zoals de bitcoin.

De app wordt wel nog gecombineerd met een plastieken kredietkaart, die samen met Mastercard wordt aangeboden en dient te worden opgeladen van op een traditionele bankrekening. Klanten kunnen er echter ook voor kiezen om hun loon op de Revolut-rekening te laten storten en zo helemaal over te stappen naar een digitale bank, zo vertelt Evert Van der Hoorn, country manager voor België en Nederland, in De Tijd.

Behalve voor de aanmaak van de kredietkaart beweert Revolut overigens geen kosten aan te rekenen. De bank probeert zich namelijk te onderscheiden van andere banken door onder meer bovenop de wisselkoers geen toeslag aan te rekenen voor het opnemen van geld, het uitvoeren van betalingen of het versturen van geld in vreemde valuta. Revolut haalt wel inkomsten uit een systeem van premiumabonnementen, waarbij gebruikers voor 8 euro per maand van een reeks bijkomende voordelen, waaronder een reisverzekering, kunnen genieten.

Revolut wist begin juli 66 miljoen dollar aan kapitaal op te halen. De bank zal dit geld aanwenden voor een internationale expansie en komt nu dus ook naar België.