Diesel op hoogste peil sinds oktober 2014

De maximumprijs van diesel stijgt met 3,3 eurocent tot 1,4240 euro per liter. De prijsstijging is het gevolg van schommelingen van de prijs van olieproducten of biocomponenten op de internationale markten, aldus de FOD Economie.

Bijna veertien dagen geleden was diesel voor het eerst duurder dan benzine. Het ging toen wel om benzine 95 zonder de verhoogde biocomponent, die bijna nergens meer te vinden is. Vanaf vrijdag is diesel ook duurder dan de gangbare benzine 95 E10. Het gaat wel om de maximumprijs, mogelijk zijn er tankstations die kortingen toekennen aan dieselrijders.

Het duurder maken van diesel is een bewuste strategie van de regering: via het zogenaamde cliquetsysteem worden immers prijsdalingen van diesel voor de helft omgezet in accijnsverhogingen. De bedoeling is om het wagenpark in ons land te 'vergroenen'.