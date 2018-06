Diesel blijft belangrijkste brandstof voor Belgische automobilist

In 2017 werden voor het eerst meer benzine- dan dieselwagens verkocht. Een verschuiving in de fiscaliteit, het dieselschandaal en het wegsmeltende voordeel voor dieselrijders aan de pomp leidden tot een stijgende populariteit van benzinewagens. Dat neemt niet weg dat nog steeds veel diesels rondrijden, niet alleen personenwagens maar ook vrachtwagens.

Uit cijfers blijkt dat diesel vorig jaar een aandeel had van 80 procent in het totale verbruik van motorbrandstoffen in België, tegenover 20 procent voor benzine. In 2016 had diesel een marktaandeel van 81 procent, tien jaar geleden was dat 79 procent.

Het verbruik van diesel bedroeg in 2017 6,894 miljoen ton, tegen 7,051 miljoen ton een jaar eerder. Het verbruik van benzine steeg dan weer: van 1,46 miljoen ton benzine 95 en 98 naar 1,55 miljoen ton. Er werd iets minder benzine 95 gebruikt, en iets meer benzine 98.