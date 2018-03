Deminor houdt ongeveer 14 miljoen over aan Fortis-schikking

Verzekeraar Ageas, de erfgenaam van Fortis, legt zo'n 1,3 miljard euro op tafel om de naar schatting 200.000 gedupeerde Fortis-beleggers te vergoeden. Een deel van dat geld -zo'n 45 miljoen euro- gaat naar de belangenorganisaties waarmee de schikkingsovereenkomst werd gesloten. Die organisaties, waaronder het Belgische Deminor, moesten zich vrijdag voor het Gerechtshof in Amsterdam verantwoorden.

Deminor vertegenwoordigt zo'n 5.500 particulieren en ruim 500 institutionele beleggers. De organisatie krijgt van Ageas 10,5 miljoen euro. Maar daarnaast krijgt ze ook 35 miljoen euro van de institutionele beleggers. Hierover werd op voorhand een akkoord bereikt - in ruil voor het overnemen van de risico's in een collectieve procedure en in geval van succes. 'Het vertegenwoordigt een risicokost van 21 procent. Dat is een erg gebruikelijk percentage', aldus de advocaat van Deminor. Hij wees erop dat een akkoord vooraf -zonder dat er van een schikkingsovereenkomst al sprake is- vermijdt dat de risicokosten worden onderschat.

Van de 45 miljoen euro bruto in totaal moeten wel nog de proceskosten, interne werkingskosten en belastingen worden afgetrokken, beklemtoonde advocaat, 'ook de kosten voor de volgende jaren, bij de berekening van de individuele dossiers'. Netto zou er zo'n 14 miljoen euro overblijven, 'of zo'n 1 miljoen euro per jaar'.

Deminor wees ook op de verhouding van dat bedrag met wat zijn 6.000 klanten ontvangen: 195 miljoen euro in totaal. 'Onze vergoeding doet niets af aan die waarborgen (...) Zonder ons werk riskeerde men ook niets te krijgen.'