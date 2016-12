'De verrassing was dat Optima ooit een banklicentie heeft gekregen'

Bernard Thuysbaert (belangenvereniging Deminor): Er gaat niet elke dag een bank failliet, maar dat het verhaal van de Optima-groep een gerechtelijk staartje krijgt, is geen grote verrassing. De verrassing was eerder dat Optima ooit een banklicentie heeft gekregen. Deminor is onder andere gespecialiseerd in de bescherming van aandeelhouders die schade lijden door fraude of mismanagement. We kregen al enkele jaren mensen over de vloer met vragen en klachten over de verkooppraktijken van Optima. Het bedrijf is spectaculair gegroeid door...