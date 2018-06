Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen Column

'De opgaande trend op Wall Street is intact gebleven, ondanks de zwakke eerste jaarhelft'

We staan voor de zomervakantie. Danny Reweghs, directeur strategie Inside Beleggen, kijkt in zijn column terug op de voorbije zes maanden en blikt vooruit naar wat de tweede jaarhelft voor beleggers in petto heeft.